«Меня слегка принесли в жертву»: супруга Петросяна заболела на курорте

«Я по-прежнему себя не очень хорошо и комфортно ощущаю, голос… Ну это ладно, сегодня я наконец-то еду к врачу, потому что в Сочи с медициной все очень печально, даже с платной. Не смогли даже ЛОРа найти!», — объяснила Брухунова.