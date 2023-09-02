«Меня слегка принесли в жертву»: супруга Петросяна заболела на курорте
Евгений Петросян с семьей целый месяц провел в Сочи. Климат курорта не подошел его молодой супруге Татьяне Брухуновой, о чем она рассказала подписчикам в личном блоге.
«Меня слегка принесли в жертву, я немножко не люблю такую высокую влажность, но ничего», — написала она.
Неподходящий климат и долгое пребывание под кондиционером довели Татьяну до того, что она заболела еще в Сочи, - пишет портал vokrug.tv. Поэтому сразу по возвращении она отправилась лечиться.
«Я по-прежнему себя не очень хорошо и комфортно ощущаю, голос… Ну это ладно, сегодня я наконец-то еду к врачу, потому что в Сочи с медициной все очень печально, даже с платной. Не смогли даже ЛОРа найти!», — объяснила Брухунова.
Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала своего трехлетнего сына Вагана неконтактным ребенком. Об этом она сообщила в Instagram. Брухунова заявила, что Ваган обладает обостренными личными границами. К примеру, малыша невозможно поцеловать без его разрешения.