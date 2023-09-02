«Ты о себе-то подумай»: Водонаева обрушилась на Волочкову

«Я уверена, что она все это не специально делает, это уже по инерции идет, потому что образ жизни, потому что нет рядом людей надежных. Но даже если их нет, надежных людей, — мы все сюда, в этот мир, приходим одни. Ты о себе-то подумай», - попросила она.