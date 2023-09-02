«Ты о себе-то подумай»: Водонаева обрушилась на Волочкову
Алена Водонаева в YouTube-шоу «Есть нюансы» рассказала, что чтобы окончательно не испортить репутацию и не превратиться во фрика, нужно следить за своим поведением. Обращалась она, в основном, к Волочковой, обвиняя ее в том, что она катится по наклонной плоскости, - информирует super.ru.
«Ты когда-нибудь видела где-нибудь мои фотографии в непотребном виде — бухой, например? А знаешь, почему ты не видела? Потому что я не бываю бухой. Если где-то тебя подсняли, как ты падаешь, или ты бухая что-то наговорила в сторис, — камон, к кому могут быть вопросы?», - заявила теледива.
При этом Алена сказала, что искренне считает Анастасию «богом поцелованным» человеком.
«Она уникальная, она дива, это была одна из лучших женщин нашей страны, одна из самых красивых женщин. На нее все молились, потому что она ангел, внешне именно. На ком ответственность за то, что сейчас с Анастасией происходит? На Анастасии», - убеждена Алена.
Водонаева обратилась к Волочковой с просьбой остановиться и изменить образ жизни.
«Я уверена, что она все это не специально делает, это уже по инерции идет, потому что образ жизни, потому что нет рядом людей надежных. Но даже если их нет, надежных людей, — мы все сюда, в этот мир, приходим одни. Ты о себе-то подумай», - попросила она.
Ранее телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что столкнулась с хейтом после критики внешности певицы Шакиры.