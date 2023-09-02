Пригожин признался, что «терпеть не мог» Валерию

Иосиф Пригожин и Валерия стали гостями шоу «Кстати», где рассказали историю своего знакомства. Валерия после долгих лет жизни с Шульгиным была настолько измучена абьюзивными отношениями, что решила не возвращаться в шоу-бизнес. Но однажды ее адвокат сообщил, что с ней хочет переговорить некий продюсер Пригожин. Взаимная симпатия возникла при первой же встрече, информирует popcake.tv.

Пригожин же пошутил:

«Когда я слышал Валерию, то переключал радио, терпеть ее не мог».

Продюсер сразу осознал, что встретил ту самую, единственную. Он смог быстро наладить контакт с детьми Валерии, ухаживал за певицей и через четыре месяца сделал ей предложение. Супруги живут вместе уже более двадцати лет и считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.