Пригожин признался, что «терпеть не мог» Валерию
Иосиф Пригожин и Валерия стали гостями шоу «Кстати», где рассказали историю своего знакомства. Валерия после долгих лет жизни с Шульгиным была настолько измучена абьюзивными отношениями, что решила не возвращаться в шоу-бизнес. Но однажды ее адвокат сообщил, что с ней хочет переговорить некий продюсер Пригожин. Взаимная симпатия возникла при первой же встрече, информирует popcake.tv.
Пригожин же пошутил:
«Когда я слышал Валерию, то переключал радио, терпеть ее не мог».
Продюсер сразу осознал, что встретил ту самую, единственную. Он смог быстро наладить контакт с детьми Валерии, ухаживал за певицей и через четыре месяца сделал ей предложение. Супруги живут вместе уже более двадцати лет и считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.
Пригожин также уточнил, что не может выбрать одно качество супруги, которое ему нравится, потому что ему нравится очень многое.