Боня пожаловалась на плохое самочувствие после пластики

Виктория Боня, недавно сделавшая пластические операции у знаменитого американского врача, регулярно выкладывает фотоотчеты о происходящем.

Реабилитация у телеведущей проходит нелегко. Сначала она сообщила, что ее лицо распухло и стало как «футбольный мяч». Теперь она написала в микроблоге, что очень плохо себя чувствует и уже готова вызывать скорую помощь, настолько сильно у нее болит голова. Об этом пишет издание super.ru.

«Сегодня будет мало хороших новостей. Мне прям поплохело после длительной прогулки. Голова болит ужасно», - объяснила она.

Домашние средства не помогли, и Виктория собралась вызывать скорую. Но она не знает, как это происходит в Америке и боится, что вместе с врачами обязаны приезжать и полиция, и пожарные.