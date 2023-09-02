День в день: Шуфутинский в Кремле исполнит свой хит «3 сентября»

Михаил Шуфутинский впервые за последние четыре года запланировал свое выступление именно 3 сентября. Свой хит певец исполнит на сцене Кремля и на двух корпоративах. За каждое выступление гонорары артиста составят 2, 5 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в этом году песне Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет.

В райдере Шуфутинского указано, что ему необходимы три гримерки: одну для него, одну для танцевальной группы и одну для музыкантов. Также требуется – причем об этом в райдере сказано дважды – отдельный чистый туалет, закрывающийся на ключ. В гримерке исполнителя должны быть вода, виски марки Macallan, белое и красное сухое вино.

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября!»