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День в день: Шуфутинский в Кремле исполнит свой хит «3 сентября»

Михаил Шуфутинский впервые за последние четыре года запланировал свое выступление именно 3 сентября. Свой хит певец исполнит на сцене Кремля и на двух корпоративах. За каждое выступление гонорары артиста составят 2, 5 млн рублей.

День в день: Шуфутинский в Кремле исполнит свой хит «3 сентября»
© РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, в этом году песне Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет.

В райдере Шуфутинского указано, что ему необходимы три гримерки: одну для него, одну для танцевальной группы и одну для музыкантов. Также требуется – причем об этом в райдере сказано дважды – отдельный чистый туалет, закрывающийся на ключ. В гримерке исполнителя должны быть вода, виски марки Macallan, белое и красное сухое вино.

«Я календарь переверну — и снова 3 сентября!»

В это воскресенье москвичи вновь вспомнят нетленный хит Михаила Шуфутинского, который он исполняет с 1993 года.

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