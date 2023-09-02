Гоген Солнцев пытается обратить на себя внимание внучки Ротару

«А что вас удивляет: я разве не могу восхищаться красивой девушкой? Мне надоели бабки. Я понял, что с ними счастья не построишь. Соня мне послана Богом – я в этом уверен абсолютно. Она изначально пришла мне во сне: снилась регулярно на протяжении двух недель. А потом я случайно наткнулся в Интернете на ее фотографии и понял, кто мне снился. Пригласил ее на свидание – жду ответа», – заявил Гоген.