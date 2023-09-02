Гоген Солнцев пытается обратить на себя внимание внучки Ротару
Внучка Ротару, названная Софией в честь бабушки, сейчас живет в США. Девушка делает карьеру в модельном бизнесе. Известно, что в свое время за ней ухаживали французский бизнесмен Марко Дюменил и предприниматель Денис Жданов. При этом София особо свою личную жизнь не афиширует.
Эпатажный шоумен Гоген Солнцев, прославившийся скандальными историями семейной жизни с женщинами вдвое старше себя, сейчас проявляет активность в блоге Софии. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
Солнцев осыпает девушку комплиментами и смайлами в виде сердец. Пока внимания красавицы Солнцев не добился. Но уверяет журналистов, что ранее не знал, чья София родственница. И что никаких меркантильных целей не преследует.
«А что вас удивляет: я разве не могу восхищаться красивой девушкой? Мне надоели бабки. Я понял, что с ними счастья не построишь. Соня мне послана Богом – я в этом уверен абсолютно. Она изначально пришла мне во сне: снилась регулярно на протяжении двух недель. А потом я случайно наткнулся в Интернете на ее фотографии и понял, кто мне снился. Пригласил ее на свидание – жду ответа», – заявил Гоген.
После начала СВО на Украине модель стала жить в Лондоне. Но недавно девушка перебралась в США.