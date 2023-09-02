Васильев высказался о преображении Пугачевой
Алла Пугачева после отъезда из России сильно изменилась. Певица постройнела, помолодела, сменила прическу.
Александр Васильев, историк моды в восторге от новой внешности Примадонны, - пишет «Московский Комсомолец». Он считает, что Алла Борисовна выглядит намного младше реального возраста.
«Алла шикарно выглядит. Она стала, как фарфоровая статуэтка! Гладкая кожа, очень красивый макияж… Алла выглядит привлекательней, чем та, что выступала на сцене. Мне она очень понравилась», — отметил Васильев.
Телеведущий уверен, что, помимо помощи стилистов и косметологов, Пугачева стала уделять много времени собственной внешности, в частности, уходу за кожей.
«Ее секрет в том, что она хорошо следит за своей кожей. Уход за кожей - это залог женской красоты. Многие женщины об этом забывают, а зря, — убежден телеведущий.
Ранее помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «Абзацем». Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя «нормально».