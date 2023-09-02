Васильев высказался о преображении Пугачевой

«Алла шикарно выглядит. Она стала, как фарфоровая статуэтка! Гладкая кожа, очень красивый макияж… Алла выглядит привлекательней, чем та, что выступала на сцене. Мне она очень понравилась», — отметил Васильев.

Телеведущий уверен, что, помимо помощи стилистов и косметологов, Пугачева стала уделять много времени собственной внешности, в частности, уходу за кожей.

«Ее секрет в том, что она хорошо следит за своей кожей. Уход за кожей - это залог женской красоты. Многие женщины об этом забывают, а зря, — убежден телеведущий.

Ранее помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «Абзацем». Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя «нормально».