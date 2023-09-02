Дана Борисова с дочерью Полиной публично рассказали о прошлой вражде

Дана Борисова в свое время через суд добилась права воспитывать дочь Полину, которая во время лечения Даны в Таиланде жила с отцом.

Как писали СМИ и рассказывала в социальной сети сама телеведущая, наладить отношения с дочерью ей не удавалось достаточно долго. Но сейчас, когда Полина повзрослела, а Дана излечилась от зависимостей, они хорошо понимают друг друга, - пишут 7days.ru.

Накануне мама и дочка были гостями шоу «Честное слово». Полина отметила, что все еще помнит детские обиды на мать.

Она рассказала, как Дана, будучи в не совсем адекватном состоянии, во время совместной поездки в Испанию накричала на нее и выставила за дверь. Девочке тогда было 8 лет.

«Я так ревела, не знала, что делать. Побежала в какой-то магазин, там была русская женщина. Мне помогли», - сообщила Полина.

Дана ответила, что в те годы она действительно пребывала «на дне», но уже давно нашла в себе силы изменить судьбу и неоднократно просила прощения у собственной дочери.