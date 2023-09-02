Наташа Королева появилась в Кремле в наряде от сына Киркорова

Наташа Королева на праздновании Дня знаний в Кремле появилась в образе Барби. Ярко -розовое платье с огромным бантом-драпировкой на бедре прекрасно сидело на певице, что было отмечено публикой.

Как рассказала сама звезда, наряд ей обошелся в 200 тысяч рублей, а разработал дизайн изделия Мартин Киркоров, творческие идеи которого воплотила в жизнь звездный дизайнер Аника Керимова. Об этом пишет gazeta.ru

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«Это платье для меня, словно родное. Оно, действительно, создано по мотивам рисунка Мартина, которые Аника доработала и дала им жизнь», - похвасталась Королева.

Сын Филиппа Киркорова Мартин еще летом в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда.