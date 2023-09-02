Стало известно, сколько стоит обучение сына Киркорова

Филипп Киркоров в микроблоге рассказал, что отвел сына Мартина в 5-й класс технолицея имени В. И. Долгих в городе Истре Московской области.

«С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями! — написал певец».

На сайте лицея сообщается, что детей будут обучать английскому и китайскому языкам, дизайн-мышлению, 3D-моделированию, ораторскому искусству, живописи, театральному искусству и финансовой грамотности. Отмечается, что особо одаренным ребятам предусмотрена стипендия. А стандартная стоимость обучения, - информируют news.ru, - составит 800 тысяч рублей в год.

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин представил собственную коллекцию одежды в свой день рождения, 29 июня. Известно, что 11-летний Мартин Киркоров создал наряды в соавторстве со звездным дизайнером Аникой Керимовой,