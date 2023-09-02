Муцениеце вновь подала в суд на Прилучного

В начале года Агата Муцениеце судилась с бывшим супругом- выписывала Прилучного из принадлежащей ей четырехкомнатной квартиры. Теперь же актриса решила компенсировать затраты, понесенные ей в процессе первого суда.

Агата обратилась с иском в Головинский районный суд, желая, чтобы Павел оплатил юристов, на услуги которых она потратилась во время недавнего разбирательства. Сумма относительно не велика – 51 тысяча рублей, как пишет СтарХит, но дело, по мнению звезды, правое.

Отношения между бывшими супругами напряженные, но с детьми Прилучный видится регулярно, в том числе, забирает их на отдых. Правда, 1 сентября привела их в школу только мама - актер сообщил в микроблоге, что заболел и даже лежит под капельницей.