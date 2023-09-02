Стало известно о разочаровании короля Великобритании полом принца Гарри

Король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: Остальная часть ее истории».

Как стало известно, использованные в ленте аудиозаписи принцессы Дианы были сделаны во время ее бесед с неким близким другом. По ее словам, на крестинах Гарри в разговоре с королевой Елизаветой II принц Чарльз посетовал, что разочарован полом своего второго ребенка, поскольку ждал девочку. Однако британский монарх посоветовала ему радоваться, что у него родился нормальный ребенок. После этого принц Чарльз обиделся на мать и почти перестал разговаривать с ней, утверждала принцесса Диана.