Лидер Uma2rman назвал самое сложное в карьере

Участники группы Uma2rman и братья Сергей и Владимир Кристовские в беседе с РЕН ТВ рассказали о самом сложном в своей карьере за все годы. По их словам, этим стала рутина.

«Самое сложное победить рутину. Она наступает условно через десять лет на сцене, когда прошел первый такой кураж, ты там в салюте, все мелькает, города. Потом это все превращается в обыденность, рутину, и тебе становится просто неинтересно», — приводятся в тексте слова Владимира.

По его словам, в такой момент важно «взять себя в руки и начать словно заново», в том числе «строить коллектив, смотреть, чего не хватает, как вы можете двинуться вперед, чтобы стало интереснее самим и публике». Он отметил, что около десяти лет назад именно так и произошло у Uma2rman.