Стас Пьеха вспомнил школьные годы

Известный певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как учился в школе. Он пояснил, что в старших классах его постоянно ругали за поведение.

Пьеха уточнил, что в младших классах был примерным учеником, получал хорошие оценки. Вместе с тем, позволял себе различные шалости.

«Я помню, как мы с друзьями залепили кошачьими какашками замочную скважину в двери нашего класса», - признался певец.

В старших классах, уточнил Пьеха, у него появились другие интересы. На фоне этого ухудшились показатели по учебе.