Стас Пьеха вспомнил школьные годы

Стас Пьеха: я прогуливал школу и спал на уроках
Известный певец Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как учился в школе. Он пояснил, что в старших классах его постоянно ругали за поведение.
Пьеха уточнил, что в младших классах был примерным учеником, получал хорошие оценки. Вместе с тем, позволял себе различные шалости.
«Я помню, как мы с друзьями залепили кошачьими какашками замочную скважину в двери нашего класса», - признался певец.
В старших классах, уточнил Пьеха, у него появились другие интересы. На фоне этого ухудшились показатели по учебе.
Исполнитель заметил, что учителя ругали его, но их нотации не приводили к каким-либо результатам. Он прогуливал уроки, а если приходил на них - то спал. Певец добавил, что педагоги на его примере показывали другим подросткам, как не следует себя вести.