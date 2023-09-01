Известная певица Диана Гурцкая впервые после смерти мужа вышла на сцену. Несколько месяцев она отказывалась давать интервью СМИ, не выходила на публику, пишет «СтарХит».

По данным портала, Гурцкая появилась на публике на юбилейном концерте «День знаний со звездами в Кремле». На сцену она вышла в глухом черном длинном платье. Вместе с тем, артисты подтанцовки были в белом.

Сразу после концерта певица покинула площадку и поехала домой. Она отказалась от комментариев и не пожелала дать интервью журналистам.

Напомним, что замминистра Минобрнауки Петр Кучеренко, муж Гурцкой, в мае посетил Кубу в составе правительственной делегации.