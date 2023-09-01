Леонардо Ди Каприо вновь заметили с молодой моделью

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо вновь заметили с итальянской моделью Витторией Черетти. Соответствующую информацию публикует Daily Mail.

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Папарацци засняли 48-летнюю телезвезду с 25-летней манекенщицей в аэропорту Лос-Анджелеса. При этом отмечается, что звезды вышли из разных гейтов, стараясь не привлекать внимание общественности.

На опубликованных снимках видно, что Ди Каприо надел серую толстовку на молнии с капюшоном, брюки в тон и белую классическую футболку. В качестве аксессуаров он выбрал черную бейсболку и коричневый рюкзак. В свою очередь, Черетти примерила укороченный красный топ и коралловую рубашку поверх него. Кроме того, модель дополнила свой образ черными брюками свободного кроя и большой шляпой-федорой кремового оттенка.