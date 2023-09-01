Оксана Самойлова продемонстрировала свое нижнее белье на школьной линейке

Сегодня, 1 сентября, во всех школах отмечают День знаний! Многие известные родители также привели своих детей на линейку в школу. Оксана Самойлова не стала исключением, приведя на праздник своих трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Блогерша привлекла к себе внимание необычным способом. Модель присутствовала на школьной линейке с вылезающим из-под одежды нижним бельем.

В сети наряд Самойловой вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые подписчики осудили девушку за провокационный образ, который она демонстрирует детям.

Однако Оксана быстро отреагировала на критику, заявив, что так она выражает свой индивидуальный стиль.

«Просто ненавижу стиль "женщина, не подскажете, как пройти". И скажу вам — еще лучше, что вы не одеваетесь так и не позволяете себе такое», — написала она.