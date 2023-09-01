Киркоров отвел сына в лицей за 800 тысяч рублей в год

Певец Филипп Киркоров в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) поделился снимком с сыном Мартином, сообщив, что отвел его в 5-й класс технолицея имени В. И. Долгих в городе Истре Московской области. Стоимость обучения в заведении составляет 800 тысяч рублей в год. Вместе с исполнителем песни «Цвет настроения синий» на торжественной линейке присутствовал крестный мальчика, телеведущий Андрей Малахов.

С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями! — написал певец.

Как сообщается на сайте технолицея, учеников будут обучать английскому и китайскому языкам, дизайн-мышлению, 3D-моделированию, ораторскому искусству, живописи, театральному искусству и финансовой грамотности. Некоторым школьникам за успехи в учебе выплачивается стипендия, полностью покрывающая расходы на обучение.