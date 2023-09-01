Моргенштерн* ответил бабушкам из «Отрядов Путина»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Telegram-канале ответ пенсионеркам-блогерам, которые называют себя «Отряд Путина».

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В опубликованном ролике музыкант обратился к бабушкам, заявив, что «не продавал свою душу за доллары американские».

«Я давно ее за рубли продал», — подчеркнул Моргенштерн.

Под конец музыкант станцевал под заранее записанный трек в стиле шансон.

В конце июля на YouTube-канале «Отряды Путина Z Soc Sprav» пенсионерки-активистки опубликовали обращение к Моргенштерну. В нем они заявили, что музыкант продал в Америке душу за валюту. Они также добавили, пожелавший вернуться на родину исполнитель не нужен в России. В конце ролика женщины демонстративно разорвали листы с портретом рэпера.

«Поздно, Алишерка. Поздно», — подытожили они.

22 августа Моргенштерн признался, что его разочаровал шоу-бизнес в США после недавнего фита с Rich The Kid, поэтому он планирует вернуться на российский музыкальный рынок. Исполнитель отметил, что скучает по России.