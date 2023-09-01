Умер гитарист культовой британской группы Dire Straits Джек Сонни

Ушел из жизни американский музыкант Джек Сонни, гитарист и вокалист. Его мы знаем, в частности, по эпохальному альбому Dire Straits Brothers in Arms. Об уходе соратника в соцсети сообщил Алан Кларк, клавишник и сопродюсер коллектива.

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"С тяжестью на сердце вынужден сказать, что мой коллега по Dire Straits покинул нас. Покойся с миром, дружище", - написал артист. Причина смерти не названа.

Джон Томас Сонни (настоящее имя) родился в 1954 году в Пенсильвании. С детства играл на фортепиано и трубе, в четырнадцать лет переключился на гитару. Из Университета Коннектикута, где изучал литературу, ушел - чтобы поступить в консерваторию.

Переехав в середине 70-х в Нью-Йорк, работал как сессионный музыкант, занимался своей группой The Leisure Class. В 1978-м познакомился в клубе с Дэвидом, а потом и Марком Нопфлерами, которые вскоре предложили ему присоединиться к Dire Straits.