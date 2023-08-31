Рэпер 50 Cent разбил микрофоном голову фанатке

Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный под псевдонимом 50 Cent, швырнул микрофон в толпу и разбил голову девушки, пришедшей на его концерт. Теперь исполнителю грозит уголовное дело. Об этом в четверг, 31 августа, сообщило издание TMZ.

Накануне Джексон выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура «The final lap 2023». Во время исполнения песни, помощники дали музыканту несколько неисправных микрофонов. По понятным причинам 50 Cent разозлился и швырнул одно из устройств в толпу зрителей.

Микрофон попал прямо в голову ведущей местной радиостанции «Power 106» Брианы Монгейн и до крови рассек ей лоб. Девушка была госпитализирована. По ее словам, перед тем, как рэпер бросил микрофон, то смотрел именно на нее. Монгейн написала заявление в полицию, говорится в статье.