Рэпер 50 Cent разбил микрофоном голову фанатке
Американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный под псевдонимом 50 Cent, швырнул микрофон в толпу и разбил голову девушки, пришедшей на его концерт. Теперь исполнителю грозит уголовное дело. Об этом в четверг, 31 августа, сообщило издание TMZ.
Накануне Джексон выступал в Лос-Анджелесе в рамках своего тура «The final lap 2023». Во время исполнения песни, помощники дали музыканту несколько неисправных микрофонов. По понятным причинам 50 Cent разозлился и швырнул одно из устройств в толпу зрителей.
Микрофон попал прямо в голову ведущей местной радиостанции «Power 106» Брианы Монгейн и до крови рассек ей лоб. Девушка была госпитализирована. По ее словам, перед тем, как рэпер бросил микрофон, то смотрел именно на нее. Монгейн написала заявление в полицию, говорится в статье.
Саунд-продюсера рэпера Тимы Белорусских Яна Супоненко избили в ночь на 12 августа в Москве. Известно, что Супоненко вместе со своей девушкой Ангелиной катался на электросамокатах. В какой-то момент путь спутнице продюсера преградил неизвестный, вынудив ее остановиться. Молодой человек вернулся и спросил у незнакомца причину остановки. Вместо ответа неизвестный несколько раз ударил продюсера по лицу.