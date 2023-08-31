Лещенко заявил о мизерной пенсии

Известный певец Лев Лещенко в интервью «Московскому комсомольцу» озвучил размер своей пенсии. Он пояснил, что получает небольшие деньги.

Лев Валерьянович Лещенко - народный артист РСФСР, мастер искусств Молдавии, народный артист Южной Осетии, Северной Осетии - Алании, Башкортостана, Дагестана, а также заслуженный артист Приднестровья.

Кроме того, он лауреат премии Ленинского комсомола и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Лещенко подчеркнул, что не любит обсуждать тему доходов. Вместе с тем, он признался, что получает маленькую пенсию.

«Для заслуженных людей моя пенсия – мизерная. Тридцать тысяч я получаю», - уточнил певец.

Пенсия складывается из основной части и надбавок за звания, отметил Лещенко. Он добавил, что его жена получает порядка 10 тысяч в месяц.