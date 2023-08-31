Клава Кока раскритиковала Нью-Йорк из-за грязи на улицах

«Во-первых, в Москве очень чисто в отличие от того же Нью-Йорка, в котором очень много мусора и крыс. Во-вторых, я считаю, что у нас в Москве лучшая транспортная инфраструктура. Такого метро я до сих пор нигде не встретила», — рассказала артистка.