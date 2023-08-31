В Казахстане готовы вновь рассмотреть заявку на проведение концерта Галкина*

Управление культуры Астаны готово повторно рассмотреть заявку на проведение концерта юмориста Максима Галкина* (признан в России иноагентом). Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Галкин* покинул Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Он публично осудил специальную военную операцию на Украине. Артист активно гастролирует, в том числе по странам СНГ. Однако ранее стало известно, что анонсированный им концерт в столице Казахстана был отменен.

Комментируя ситуацию, Галкин заявил, что его выступлениям в Казахстане препятствуют «на государственном уровне» и организаторы вынуждены «биться» за разрешение на проведение концертов.

В свою очередь в городской администрации отметили, что концерт Максима Галкина* должен был пройти в Центральном концертном зале «Казахстан» имени Розы Баглановой 8 октября и совпал с мероприятием, посвященным Дню учителя.

«Организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание. Повторных писем от организаторов не поступало. Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть», - говорится в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2022 года Минюст включил Максима Галкина* в список физических лиц-иноагентов. В мае 2023 года артист пытался оспорить этот статус, однако суд отклонил иск.