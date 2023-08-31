Бритни Спирс заподозрила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом

«У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений», — сообщил источник газеты, отметив, что у артистки начались серьезные сомнения по поводу отношений с Асгари задолго до того, как они официально расстались.