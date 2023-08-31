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Бритни Спирс заподозрила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом

Американская поп-певица Бритни Спирс заподозрила супруга, фитнес-тренера Сэма Асгари, в тайном сотрудничестве с ее отцом Джейми Спирсом. Об этом пишет Daily Mail.

Бритни Спирс заподозрила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом
© Lenta.ru

Певица считает, что Асгари передавал ее отцу информацию, которая помогла бы сохранить Спирс под опекой.

«У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с ее отцом Джейми с самого начала их отношений», — сообщил источник газеты, отметив, что у артистки начались серьезные сомнения по поводу отношений с Асгари задолго до того, как они официально расстались.

О разводе 41-летней Бритни Спирс и 29-летнего Сэма Асгари стало известно в середине августа. Причиной разрыва, по словам мужчины, стали непримиримые разногласия.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

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