В Белгороде отменили концерт Zivert

Продюсер Богдан Леонович заявил, что в Белгороде перенесли концерты певицы Zivert. Об этом сообщает РИА Новости.

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Выступление должно было состояться 29 сентября в спортивном комплексе «Белгород Арена». Причина переноса и новая дата неизвестны.

31 августа Zivert опубликовала обращение, в котором призналась, что уволила своего концертного директора из-за несанкционированной продажи билетов на ее концерты. По словам артистки, она вместе с командой «зачистила» департамент, в котором работал Поляков. Певица добавила, что ее новым концертным директором стала Евгения Лазаревская.

В июле концерт Zivert отменили в Армении. Выступление должно было пройти в Ереване 9 июля на площадке Shene. Оно состоится 16 марта 2024 года в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.