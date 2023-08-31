Гороскоп на 1 сентября 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Все задуманное сегодня сбудется, а позитивный настрой и отличное настроение только способствуют этому. Не нужно переживать о деньгах, финансовое положение стабилизируется, просто отпустите эти мысли. Проявляйте инициативу как в личной жизни, так и на работе. Вас ожидают новые знакомства и возможности, которые в скором времени принесут долгожданный результат. ТЕЛЬЦЫ Поддайтесь импульсу, вдохните полной грудью и перестаньте наконец-то заботиться о том, что подумают о вас окружающие. Забудьте о консерватизме и традициях. Это время для творчества, порывов, сюрпризов, неординарных и сумасшедших идей и сюрпризов - не упустите его, в будущем вы будете благодарны себе за этот опыт. БЛИЗНЕЦЫ Сегодня вы центр Вселенной, и мир крутится вокруг вас. Вас будет связывать тесный эмоциональный контакт с самыми близкими людьми, но также ваше сердце сейчас открыто для новых знакомств, отношений и чувств. Удача в поездках, карьерных и финансовых делах будет сопровождать вас. Но все это возможно при одном условии - ваша заинтересованность и участие в происходящем вокруг вас. РАКИ Сегодня наступит благоприятный день для общения, встреч с друзьями и хорошими знакомыми. Большие скопления людей могут забрать у вас слишком много энергии, поэтому вторую половину дня звезды советуют провести в узком семейном кругу, в окружении родных и близких. Одиноких ждут интересные романтические знакомства и встречи. ЛЬВЫ Самое благоприятное время для роста как профессионального, так и личного. Целеустремленный, гармоничный день, который сулит успех. В общении с людьми не стоит забывать об их интересах, чтобы не портить отношения и не усложнять жизнь ни себе, ни оппонентам. Во второй половине дня отправляйтесь на природу. Прогулка на свежем воздухе в окружении близких - лучший способ набраться сил и энергии для грядущего дня. ДЕВЫ Сегодня, как бы вы ни старались получить похвалу от руководства, у вас ничего не выйдет. Вы не справитесь со своей работой, все ваши усилия будут напрасны. Желаемое вами признание вы сможете заработать в другое время. Уделите время своим близким. Не ссорьтесь по пустякам. После вашего провала следует быть миролюбивым, чтобы восстановить душевное равновесие. ВЕСЫ Удача идет по пятам, и это не скроется от глаз окружающих. Не игнорируете сны, которые увидели сегодня - возможно в будущем они окажутся вещими. Обращайте внимание на любые мелочи, детали, даже самые незначительные. Ожидайте приятный сюрприз от вашей половинки - вы будете приятно удивлены. СКОРПИОНЫ День сложится самым удачным образом, если вы прислушаетесь к звездам и проведете его с семьей. Сходите на прогулку, посетите парк развлечений, ресторан или просто пригласите к себе в гости друзей. После таких теплых вечеров в компании близких и любимых людей, вы наполнитесь энергией и положительными эмоциями на продолжительное время. СТРЕЛЬЦЫ Энергия переполняет вас. День идеален для задач, на которые раньше у вас не оставалось сил - не упустите этот шанс привести в порядок дела. Дальние поездки будут успешными и плодотворными, вы останетесь довольны как процессом, так и результатом. Постарайтесь быть мягче с окружающими, не все могут воспринимать критику безболезненно и адекватно, не забывайте об этом. КОЗЕРОГИ Сегодняшний день обещает быть продуктивным. Все сложится легко, и результат вас порадует, но только при условии, что вы не будете отвлекаться и подойдете к решению задач ответственно. Не стоит прислушиваться к советам и замечаниям посторонних людей - скорее всего, они не знают всех нюансов вашей проблемы. Чтобы улучшить настроение, проведите культурный вечер к компании друзей и единомышленников. ВОДОЛЕИ В этот день не существует преград - вы сможете достичь желаемого, когда все остальные уже опустили руки. Ваша целеустремленность может изолировать от окружающих. Людям может показаться, что вы бросаете им вызов. Чтобы избежать обид, недопонимания и разобщенности, вам нужно поступать осторожно и тактично. РЫБЫ Оптимизм сегодня идет с вами рука об руку. В сердце царит и греет душу любовь, а надежды на скорое счастье обречены на успех. Не сопротивляйтесь своим эмоциям, порадуйте любимого человека приятным сюрпризом. Сохраняйте спокойствие и уверенность в будущем. Игнорируйте сплетни и завистников в вашем окружении, не растрачивайте себя на негатив.