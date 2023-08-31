Лопырева рассказала про первый день сына в школе в Дубае

Учебное заведение Виктория выбирала с особой тщательностью. По словам модели, Марк пошел в лучшую школу в ОАЭ.

«Это одна из лучших школ Дубая, для младшего возраста точно лучшая. Тут учатся дети только до 11 лет», - рассказала Виктория в личном блоге.

Виктория призналась, что отправила наследника в школу рано, но мальчик с маленького возраста будет изучать английский язык и общаться со сверстниками.

Лопырева долго сомневалась, но в это учебное заведение сложно попасть, поэтому она решилась. Мальсик преподнес первой учительнице цветы.