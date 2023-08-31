Лопырева рассказала про первый день сына в школе в Дубае

Виктория Лопырева рассказала поклонникам про первый день сына в школе
Учебное заведение Виктория выбирала с особой тщательностью. По словам модели, Марк пошел в лучшую школу в ОАЭ.
Виктория призналась, что отправила наследника в школу рано, но мальчик с маленького возраста будет изучать английский язык и общаться со сверстниками.
Лопырева долго сомневалась, но в это учебное заведение сложно попасть, поэтому она решилась. Мальсик преподнес первой учительнице цветы.
В 2022 году Виктория получила для себя и сына резидентскую визу ОАЭ, теперь они могут находиться в стране 10 лет и не выезжать для продления документов.