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Виктория Лопырева рассказала поклонникам про первый день сына в школе

Учебное заведение Виктория выбирала с особой тщательностью. По словам модели, Марк пошел в лучшую школу в ОАЭ.

Лопырева рассказала про первый день сына в школе в Дубае
© РИА Новости

«Это одна из лучших школ Дубая, для младшего возраста точно лучшая. Тут учатся дети только до 11 лет», - рассказала Виктория в личном блоге.

Виктория призналась, что отправила наследника в школу рано, но мальчик с маленького возраста будет изучать английский язык и общаться со сверстниками.

Лопырева долго сомневалась, но в это учебное заведение сложно попасть, поэтому она решилась. Мальсик преподнес первой учительнице цветы.

В 2022 году Виктория получила для себя и сына резидентскую визу ОАЭ, теперь они могут находиться в стране 10 лет и не выезжать для продления документов.