Бородина купила дочерям школьную форму за 110 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что потратила на школьную форму для дочерей Теоны и Маруси 110 тысяч рублей. Об этом пишут «Дни.ру».
«После каждого похода в магазин думаю: «Хорошо, что мама работает». Школьная форма на девочек обошлась в 110 тысяч. И это не считая канцелярии и других расходов», — пожаловалась Бородина.
Старшая дочь Ксении Бородиной родилась в ее браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Звезда признавалась в личном блоге, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с Марусей несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.
От второго брака с Курбаном Омаровым знаменитость растит семилетнюю дочь Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка, не пожалев о своем решении.