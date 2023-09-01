Бородина купила дочерям школьную форму за 110 тысяч рублей

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что потратила на школьную форму для дочерей Теоны и Маруси 110 тысяч рублей. Об этом пишут «Дни.ру».

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«После каждого похода в магазин думаю: «Хорошо, что мама работает». Школьная форма на девочек обошлась в 110 тысяч. И это не считая канцелярии и других расходов», — пожаловалась Бородина.

Старшая дочь Ксении Бородиной родилась в ее браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Звезда признавалась в личном блоге, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с Марусей несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.