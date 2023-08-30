Маркетолог рассказал, на чем сейчас зарабатывают блогеры

Доходы российских блогеров в 2023 году существенно выросли, рассказал в интервью «Газете.Ru» эксперт по influencer-маркетингу Антон Петухов. Он уточнил, что во втором квартале доходы лидеров мнений поднялись на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Петухов напомнил, что после ухода GoogleAds и Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ads реклама в постах у блогеров осталась основным способом обратить внимание на продукты аудитории соцсетей.

По его словам, рекламодатели на фоне сложившейся ситуации дифференцировали бюджеты и переориентировались на бизнес-задачи и performance-показатели.

Сотрудничество YouTube-блогерами, уточнил эксперт, максимально привлекает бизнес. Он добавил, что площадка пока не запрещена на территории России и пользуется большой популярностью.

Кроме того, заметил Петухов, компании стали охотно сотрудничать с Telegram-каналами.