Бывшая жена Гуфа сбила человека на Бали

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай сбила человека на острове Бали. Об этом она сама сообщила у себя в социальных сетях.

«Я только что наехала на байк с человеком», — написала блогерша.

По ее словам, это была ее первая авария на острове и произошла она, когда она ехала за детьми в школу. Экс-супруга Гуфа отметила, что из-за узкой дороги ей в какой-то момент пришлось сдать назад, чтобы пропустить другой автомобиль. При этом сзади она не заметила стоящего мотоциклиста и наехала на него.

«Я слышу жесткий хруст и понимаю: "Все, я наехала на человека"», — добавила она.