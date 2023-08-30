Бывшая жена Гуфа сбила человека на Бали
Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай сбила человека на острове Бали. Об этом она сама сообщила у себя в социальных сетях.
«Я только что наехала на байк с человеком», — написала блогерша.
По ее словам, это была ее первая авария на острове и произошла она, когда она ехала за детьми в школу. Экс-супруга Гуфа отметила, что из-за узкой дороги ей в какой-то момент пришлось сдать назад, чтобы пропустить другой автомобиль. При этом сзади она не заметила стоящего мотоциклиста и наехала на него.
«Я слышу жесткий хруст и понимаю: "Все, я наехала на человека"», — добавила она.
Водителем мотоцикла оказался россиянин, который не получил травм в результате инцидента. Однако у байка оказалось сверху сломано крыло. Блогерша указала, что водитель не хотел брать у нее денег, но она все же перевела ему их. Кроме того им удалось сдружиться и теперь они переписываются.