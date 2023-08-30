Скорпионам пора отказаться от высокомерия, а Стрельцам нужно следить за свои языком

Первоисточник публикует гороскоп на 31 августа.

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Не стоит не только приступать к реализации новых проектов, но и возобновлять работу над уже начатыми делами – толку от нее все равно не будет, так что лучше посвятить день отдыху.

Звезды рекомендуют провести нынешний день в одиночестве, но коль скоро такой возможности не представится, постарайтесь хотя бы как можно меньше общаться с окружающими вас людьми.

День, когда ни в коем случае нельзя лениться, отказываясь от своих повседневных обязанностей: бездеятельный режим может затянуться надолго и нарушит рабочие планы всего месяца.

Людей, желающих – путем провокаций и немотивированной агрессии – сбить вас с позитивного настроения, окажется предостаточно, ваша задача – не поддаться на их действия и сохранять спокойствие.

День, когда не стоит заниматься серьезными профессиональными делами – все равно осуществить их не удастся, лучше подтянуть оставшиеся от прошлого «хвосты», которые тянут назад, чем сильно раздражают.

Не стоит прислушиваться к чужим советам, которые вам могут давать без просьбы с вашей стороны – информация, которую вы в результате получите, вместо пользы принесет вам вред.

Не стоит общаться с людьми, которые вам неприятны – взаимопонимания вы с ними все равно достигнете, а энергию, необходимую для решения важных профессиональных проектов и жизненных задач, растеряете.

Не стоит относиться к окружающим с пренебрежением и высокомерием. Даже если у вас есть основания для подобного стиля поведения, нужно сдержаться – можете нажить себе врагов, о чем впоследствии пожалеете.

Несмотря на то, что тактичность не относится к сильным качествам вашего характера, постарайтесь следить за тем, что говорите окружающим вас людям – в противном случае, ссор и конфликтов вам не избежать.

Главная задача этого дня – научиться экономно расходовать энергию: не стоит хвататься за несколько дел одновременно – вы быстро устанете и не доведете до конца ни одно из них.

Все, что будет происходить с вами в этот день, не просто так – каждое событие имеет свой смысл, порой, долговременный, так что стоит все фиксировать – лучше записывать – и делать выводы.