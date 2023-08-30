Оскар Кучера станет участником «Новых звезд в Африке»

Телеведущий Оскар Кучера станет участником шоу "Новые звезды в Африке", сообщает "Вокруг-ТВ".

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Кучера поборется за приз в пять миллионов рублей со сноубордистом Виком Уайлдом, актрисой Еленой Борщевой, блогерами Женей Искандаровой, Виолеттой Чиковани, Евгением Ершовым, актерами Михаилом Стогниенко, Юлией Топольницкой, Александром Пташенчуком, и певцом Владом Топаловым. Премьера нового сезона телепроекта запланирована на 17 сентября 2023 года.

"Звезды в Африке" — реалити-шоу, в котором знаменитости проверяют себя на прочность и проходят испытания в условиях дикой саванны. На проекте известные личности сталкиваются с голодом и дискомфортом. Ведущие программы — Ольга Бузова и Михаил Галустян.