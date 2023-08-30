Земфира* и Литвинова отписались друг от друга в соцсетях

Певица Земфира* (признана иностранным агентом) и актриса Рената Литвинова отписались друг от друга и от всех остальных в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской в России и запрещена). Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», знаменитости могли серьезно поссориться.

Литвинова также не стала поздравлять подругу с днем рождения, который прошел 26 августа. Раньше актриса никогда не пропускала эту дату и каждый раз делала публикации в честь Земфиры*.

Напомним, что недавно Земфира* устроила в гримерке концертной площадки в Казахстане погром. СМИ сообщали, что менеджеры артистки требовали от организаторов детального соблюдения райдера с фотоотчетом. Незадолго до прибытия знаменитости на площадку менеджеры обновили райдер и потребовали привезти коньяк определенной торговой марки. Найти его не удалось и доставка исполнительницу на площадку сопровождалась криками и истерикой.

После концерта в гримерке царил полный хаос — на полу валялась битая посуда, а помещение оказалось залито алкоголем. Организатор мероприятия Дана Орманбаева назвала менеджмент Земфиры* «чудовищным».

*признана Минюстом РФ иностранным агентом