Галкин* рассказал об отмене своего концерта в Казахстане

— Порадую злопыхателей — у меня есть проблемы с проведением концертов в Казахстане. Там на государственном уровне всячески препятствуют моим концертам в Астане и Алматы. Мы уже несколько месяцев бьемся за проведение выступлений. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало — какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты… — поделился Галкин* с подписчиками.