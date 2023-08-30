«Порадую злопыхателей»: Галкин* рассказал об отмене своего концерта в Казахстане
Российский юморист Максим Галкин*, покинувший страну после начала спецоперации на Украине, планировал выступить в Казахстане, однако, как выяснилось, шоумена не очень рады там видеть. Об этом комик рассказал в своих социальных сетях.
— Порадую злопыхателей — у меня есть проблемы с проведением концертов в Казахстане. Там на государственном уровне всячески препятствуют моим концертам в Астане и Алматы. Мы уже несколько месяцев бьемся за проведение выступлений. Поначалу все было прекрасно, начали продаваться билеты, а потом пошло-поехало — какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты… — поделился Галкин* с подписчиками.
Шоумен предположил, что власти Казахстана просто его испугались. При этом Галкин* подчеркнул, что с большой любовью относится к народу этой страны, поскольку от многих жителей Казахстана он «получил много тепла». Кроме того, комик заявил, что обязательно приедет с концертными программами к своим казахстанским поклонникам.
Накануне стало известно, что в Таллине без объяснения причин отменили сентябрьский концерт юмориста.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.