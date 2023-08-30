Певец Клявер раскрыл, почему распался «Чай вдвоем»
Певец Денис Клявер признался в беседе с teleprogramma.pro, что причиной распада дуэта "Чай вдвоем" стал творческий тупик жанра.
Клявер объяснил, что в тот период он и коллега Стас Костюшкин оказалась заложниками одного жанра, несмотря на кардинально разные характеры. По словам певца, тогда Костюшкин был эксцентричным артистом, а он - брутальным и романтичным. Поэтому звезды пошли каждый своим путем. Артисты практически не общались десять лет.
"За эти годы Стас стал более эксцентричный, я стал более романтичный… Мы не закрываем сольные проекты. И при этом возвращаем "Чай вдвоем" - будем поступательно двигаться к большим совместным концертам", - рассказал певец.
Участники поп-дуэта "Чай вдвоем" Денис Клявер и Стас Костюшкин в начале 2023 года воссоединялись на церемонии вручения наград RU.TV на сцене Crocus City Hall, тогда они исполнили новую песню "Нежная".
25 августа стало известно, что Клявер и Костюшкин выступят вместе в транслируемом на всю страну юбилейном пятом сезоне проекта "Ну-ка, все вместе!". Артисты станут членами жюри проекта вместе с коллегой Сергеем Лазаревым.