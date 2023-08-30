Галкин* высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта
Комик Максим Галкин* (признан иноагентом в России) вышел на связь в Instagram после отмены концерта в Таллине.
Галкин признался, что столкнулся со "злорадными" комментариями после отмены выступления. Однако артист высмеял слухи, что "никому не нужен" за рубежом, уточнив, что у него пройдет три концерта в Эстонии - с 16 по 18 февраля 2024 года звезда выступит в Таллине, Тарту и Йыхви.
"Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов - музыкальный критик – прим. "Газеты.Ru") до "МК". От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет", - отметил юморист.
Галкин уточнил, что причины отмены концерта бывают разными. Артист отметил, что объявит последующие выступления по мере необходимости. Поклонники поддержали Галкина, отметив, что ждут его в Таллине. Многие пожелали звезде счастья и успехов в творчестве.
28 августа стало известно, что концерт Галкина, запланированный на 15 сентября 2023 года в Таллине, был отменен.