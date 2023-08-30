Галкин* высмеял слухи, что «никому не нужен» за рубежом после отмены концерта

"Кто только не высказался по поводу того, что у меня концертов теперь в Эстонии не будет. Кто только не высказался! От Соседова (Сергей Соседов - музыкальный критик – прим. "Газеты.Ru") до "МК". От Соседова! Слушайте, я польщен, правда, спасибо за такой интерес. Честно говоря, я удивлен, что это интересует российскую прессу – будет ли концерт, не будет", - отметил юморист.