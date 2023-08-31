«Мне добавили жир в губы»: Боня рассказала о своей пластике лица
Бизнесвумен Виктория Боня несколько дней назад прилетела в США, чтобы сделать себе пластику лица. Так, знаменитости провели операцию по созданию «лисьих глазок».
Пока звезда полностью не показывает свое лицо после хирургического вмешательства. При этом Виктория показала подписчикам, где проходила процедура, и рассказала о своем восстановлении.
Кроме этого, бизнесвумен призналась, что ее губы тоже видоизменили.
«Про губы вышло очень смешно, так как моя приятельница сказала мне, что врач добавил мне жир в губы, я была удивлена, но она точно знает, так как тоже оперировалась у него. Я спросила врача, он подтвердил, что добавил жирок в губы для того, чтобы уравновесить черты. Я узнала об этом последней. Заметили все, кроме меня. Я думала это просто отек» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Боня.