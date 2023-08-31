Боня рассказала о своей пластике лица

«Про губы вышло очень смешно, так как моя приятельница сказала мне, что врач добавил мне жир в губы, я была удивлена, но она точно знает, так как тоже оперировалась у него. Я спросила врача, он подтвердил, что добавил жирок в губы для того, чтобы уравновесить черты. Я узнала об этом последней. Заметили все, кроме меня. Я думала это просто отек» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Боня.