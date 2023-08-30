Озвучены доходы мужа Заворотнюк после слухов о финансовых проблемах

Ситуация с доходами фигуриста Петра Чернышева улучшилась. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», школа фигурного катания супруга актрисы Анастасии Заворотнюк вышла в плюс в 2022 году.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что у семьи возникли финансовые проблемы. Заворотнюк перестала работать актрисой после обнаружения у нее глиобластомы четыре года назад. Все эти годы финансами занимался Чернышев. Он продолжал выходить на лед, что приносило ему от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в день, а также развивал школу фигурного катания.

Однако в Сеть неоднократно утекали слухи, что бизнес-проект работает в минус. В частности, на сайте Федеральной службы судебных приставов можно было найти информацию о задолженностях компании Чернышева. Сейчас, по информации канала, ситуация улучшилась. Выручка за 2022 год составила 62 млн рублей, а прибыль — 1,5 млн рублей.