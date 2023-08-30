Боня рассказала о последствиях пластики за 20 миллионов рублей

"Сейчас я уже без бинтов, но в зеркало не смотрюсь! Отеки очень сильные, это слышно даже по моему голосу. У меня губы не шевелятся. Теперь 3-4 недели нужно подождать, чтобы зажило. А окончательный результат будет только через полгода-год. Когда все сядет ровненько и красиво", - резюмировала Боня.