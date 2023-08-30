Жена пластического хирурга Хайдарова написала заявление в полицию из-за угроз

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши подала заявление в суд на бывшего пациента мужа Александра Вдовина. Об этом сообщил адвокат хирурга Александр Бенхин в беседе с kp.ru.

Причиной подачи заявления стали угрозы со стороны Вдовина. По словам Бенхина, во время отпуска семьи в Греции мужчина "буквально заваливал" Сильваши голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить ее в аэропорту и приехать к ней домой. Адвокат отметил, что бывший пациент делал это в "адекватном состоянии" и запугал семью Хайдарова.

"Поэтому по прибытии в Россию Светлана в сопровождении моей жены, тоже юриста, Алены Коробейниковой - она же довольная пациентка Хайдарова, которая сделала у него грудь, - отправилась в полицию, где написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Александра Вдовина", - рассказал Бенхин.

Бенхин заявил, что на данный момент Вдовин скрывается - мужчина не явился в полицию для разъяснительной беседы.