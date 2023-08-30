Филиппа Киркорова высмеяли в сети со словами «чудо в перьях»

Фанаты высмеяли в сети российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова со словами «чудо в перьях». Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летний артист поделился видео, в котором он предстал в штанах с пестрым принтом и объемной розовой накидке с воланами, надетой на голое тело. Также его образ дополнила шляпа с перьями.

Поклонники не оценили внешний вид певца, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Почему розовый цвет? Помнится, он его ненавидел. Аж до скандала доходило», «Дяденьке почти 60», «Это мое покрывало! Поиграл и хватит. Верни обратно», «Что за розовое чудо», «Надо же внимание как-то к себе привлечь», — высказывались они.