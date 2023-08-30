К компании Лерчек подали иск на 22 млн рублей
С фирмы блогера Валерии Чекалиной (более известна как Лерчек) потребовали 22 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», на ее компанию «Би Фит» подала иск организация, которая занимается перевозками и складскими помещениями.
ООО «Би Фит» использовалось Чекалиной и ее супругом Артемом для продажи марафонов. Ежегодно компания зарабатывала до 2,6 млрд рублей. Лерчек выступала учредителем, а ее муж — генеральным директором. После возбуждения уголовного дела о неуплате налогов Артем Чекалин ушел с этой должности.
Канал не раскрывает суть иска. Как и по каким услугам образовалась задолженность также не уточняется.
Напомним, что супругов обвиняют в неуплате 311 млн рублей налогов и легализации доходов на сумму свыше 130 млн рублей. Адвокат Чекалиных заявлял, что супруги полностью погасили задолженность перед налоговой службой.
29 августа стало известно, что дело передали в Главное следственное управление СК России. Расследованием дела займется следователь, который вел дело о хищениях на космодроме «Восточный».