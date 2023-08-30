Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками своих социальных сетей ироничным видеороликом, снятым во время отдыха в Турции.

В начале видео 37-летняя Ольга Бузова стоит на деревянном пирсе и смотрит на море. В этот момент ее окликает подруга и дает ей пинок ногой по мягком месту, после чего певица падает в воду. Вынырнув после неожиданного падения, Бузова засмеялась и пригрозила подруге расправой.

«Сейчас бы в море, а не вот это вот все», — подписала видео звезда.

Поклонники оценили реакцию Бузовой на непредвиденную ситуацию.

«Ни разу ни постановка! Круто», «Молодцы, девчонки», «Настоящие друзья — они такие», «Даже упала красиво», «Круто, когда у тебя веселые друзья», «Очень позитивная Оля! Обожаю», — написали пользователи в комментариях.

В середине июля Ольга Бузова сообщила фанатам, что влюблена и уже готовится к будущей свадьбе.

«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — написала телеведущая.