Солист Rammstein впервые прокомментировал обвинения в насилии

Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети исполнителя.

В своём сообщении Линдеманн выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его во время следствия.

«Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», – написал он.