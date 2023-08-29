Солист Rammstein впервые прокомментировал обвинения в насилии
Фронтмен немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые прокомментировал обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на социальные сети исполнителя.
В своём сообщении Линдеманн выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его во время следствия.
«Я благодарю всех, кто непредвзято ждал окончания следствия», – написал он.
Напомним, что в июне 2022 года в отношении Тилля Линдеманна начались следственные действия. Солиста популярной метал-группы обвинили в изнасиловании несколько женщин. 29 августа стало известно, что дело против Линдеманна было прекращено – ни одна из предполагаемых жертв насилия — не подала заявление.
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