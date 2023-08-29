Сэм Асгари остался без работы после развода с Бритни Спирс

Муж Бритни Спирс Сэм Асгари остался без работы после того, как подал на развод с певицей. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из окружения Асгари.

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«Он безработный. В настоящее время у него нет никаких актерских работ», — заявил инсайдер.

Сэм Асгари является членом актерского профсоюза SAG-AFTRA, который этим летом впервые за 43 года провел забастовку в связи с продолжающимся спором с продюсерскими компаниями. По данным журналистов, Асгари завершил съемки в своем единственном предстоящем проекте — комедийном фильме Пола Фейга — за несколько недель до начала забастовки.

«Сэм все еще находится в ожидании своего звездного часа», — добавил инсайдер.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

18 августа Сэм Асгари впервые высказался о разводе со звездой.

«После шести лет любви и преданности мы с женой решили завершить совместное путешествие. Мы будем придерживаться любви и уважения, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей только всего самого хорошего», — сказал он.