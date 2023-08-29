Помощница Пугачевой ответила на слухи о возвращении певицы в Россию

Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «Абзацем».

Напомним, что ранее стилист Джордж Ровалс сообщил о планах Пугачевой вернуться в РФ. Он назвал себя другом певицы.

«Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет», — сказала Чупракова.

Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя «нормально».