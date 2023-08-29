Помощница Пугачевой ответила на слухи о возвращении певицы в Россию

Помощница Пугачевой опровергла слухи о возвращении певицы в РФ
Помощница певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о возвращении артистки в Россию. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «Абзацем».
Напомним, что ранее стилист Джордж Ровалс сообщил о планах Пугачевой вернуться в РФ. Он назвал себя другом певицы.
«Я не знаю, кто это, никакой информации о ее приезде нет», — сказала Чупракова.
Она добавила, что не знает о творческих планах Пугачевой, но на сцену она пока не собирается. Также Чупракова отметила, что певица чувствует себя «нормально».
Напомним, что после начала конфликта на Украине Пугачева вместе с мужем и детьми улетела в Тель-Авив и продолжает находиться там. За это время она также прилетала дважды в Москву, но на короткий срок.
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