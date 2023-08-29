Земфира* и Литвинова отписались друг от друга в соцсетях после ссоры

Актриса Рената Литвинова и певица Земфира* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) отписались друг от друга в соцсетях после ссоры, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». Литвинова впервые за последние три года не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя ранее не пропускала эту дату, отмечает канал. Причина ссоры не называется.

Говорят, что иноагент Земфира* и Рената больше не вместе. Они отписались друг от друга в соцсетях, да и в целом, обе обнулили подписки. Так вот из-за чего Земфира устроила погром в Казахстане? — сообщает паблик.

До этого поклонники Земфиры* назвали ее поведение на концерте в Казахстане неуважением к стране. Певица пожаловалась на плохую организацию мероприятия в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы. Зрители в комментариях возмутились словами артистки, а также осудили неприличные жесты, которые певица показывала со сцены звукорежиссерам.

Ранее Литвинова рассказала, что после переезда в Париж почувствовала настоящую свободу и стала больше работать. Ей пришлось «трансформировать вынужденную эмиграцию в творческую экспансию». Литвинова также сообщила, что чувствует себя опять молодой и открывает жизнь заново. Актриса назвала себя самым удивленным человеком на свете, добавив, что находится в шоке и не может прийти в себя от происходящих с ней событий.

Литвинова решила отправиться в Париж, где у нее была собственная квартира, сразу после начала спецоперации на Украине.