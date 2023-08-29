Арнольд Шварценеггер стал лицом бренда товаров для дома
Актер, политик и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снялся в рекламе бренда товаров для дома PARKSIDE. Об этом сообщает Daily Mail.
В комедийном ролике 76-летний Арнольд Шварценеггер запечатлен за работой с разными инструментами — дрелью, бензопилой и шлифовальной машинкой.
«Я здесь, чтобы рассказать о своих инструментах для достижения успеха. Все, что я когда-либо построил, я благодаря силе в своих руках», — заявил актер в видео.
Арнольд Шварценеггер — бывший каменщик и мастер на все руки — и ему не чужды инструменты, с которыми он работает в рекламном ролике. Весной 2023 года актер вышел на улицу своего района в Лос-Анджелесе, чтобы засыпать огромную выбоину в асфальте, так как ему надоело ждать, пока ее заделают. Звезда «Терминатора» выложил в личном блоге видеоролик, в котором показал, как они с помощником засыпают яму бетоном.
«Сегодня после того, как весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой в течение нескольких недель портились автомобили и велосипеды, я вышел со своей командой и заделал ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, давайте что-то с этим делать», — подписал видеоролик актер.