Дроздов рассказал о самочувствии после операции

Известный российский телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после перенесенной операции. Его комментарий передает «Московский комсомолец».

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Дроздов сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо. По его словам, операция длилась 15 минут и прошла успешно.

«Мне ее делали без наркоза: я все чувствовал. Перед вмешательством не переживал. Мне предложили сделать общий наркоз, но я не дал. В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход», — раскрыл подробности телеведущий.

Он добавил, что находится под постоянным контролем медиков и соблюдает все рекомендации врачей.

Ранее в августе в СМИ распространилась информация о том, что телеведущего госпитализировали в Москве. Комментируя это сообщение, Дроздов заявил, что обратился в больницу для комплексной проверки здоровья. Позднее «Московский комсомолец» написал, что 29 августа профессору МГУ проведут операцию на кишечнике.